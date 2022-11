Dl aiuti ter | ok definitivo dal Senato Pd e M5s astenuti

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Con 100 voti a favore, 5 contrari e 65 astensioni l'Aula delha approvato il decretoter che prevede interventi per 14 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese per far fronte all'...

Ipsoa

Con 100 voti a favore, 5 contrari e 65 astensioni l'Aula del Senato ha approvato il decretoche prevede interventi per 14 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese per far fronte all'aumento dei costi dell'energia. Non essendo state approvate modifiche rispetto al testo già ...Tra le misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti figura un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia ... Decreto Aiuti ter: garanzie prima casa all'80% anche con tasso effettivo globale superiore a quello medio Roma, 16 nov. (askanews) - Con 100 voti a favore, 5 contrari e 65 astensioni l'Aula del Senato ha approvato il decreto aiuti ter che ...L’eliminazione era stata prevista attraverso un emendamento del governo nel decreto legge Aiuti ter, che poi però non è stato presentato.