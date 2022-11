Atp Finals Torino 2022 | resta un pass per le semifinali | le combinazioni del gruppo verde con Ruud qualificato

(Di mercoledì 16 novembre 2022) In ottica qualificazione la situazione non potrebbe essere più chiara neldelle Atpdi. Dopo due giornate e quattro incontri disputati abbiamo infatti già duetti: Casperha ottenuto unper lee Rafael Nadal è eliminato.no in corsa solo Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime, che giovedì si ritroveranno uno contro l’altro. Il vincitore del match sarà il secondoalle. 1°: Casper2°: Chi vince giovedì nel match Felix Auger-Aliassime vs. Taylor Fritz ELIMINATO: Rafael Nadal RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ...

