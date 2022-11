Spoiler al GF Vip | i concorrenti scoprono che il programma finirà tra 5 mesi

Leggi su biccy

(Di martedì 15 novembre 2022) Come per le ultime due edizioni, anche questo Grande Fratello Vip 7 è iniziato con la certezza di andare avanti fino a dicembre, ma con la possibilità di essere prolungato fino alla primavera. Ieri Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che il reality di Signorini andrà avanti almeno fino a ALFONSO CHE STAOGNI DUE PER TRE QUESTA SERA #gfvip pic.twitter.com/mWRhQXwIJV — mehtap (@halohalohalo51) November 14, 2022 Ma che Alfonso si è fatto sentire che diceva “fino ad Aprile” nessuno gli ha detto nulla?#GFVIP — Indira81 (@Indira813) November 14, 2022 MA IN CHE SENSO ANTONINO HA SCOPERTO CHE SI PROLUNGA FINO AD APRILE #GFVIP pic.twitter.com/GJOqWPABum — ?gabriella (@gabsinaa) November 14, 2022 L'articolo proviene da Biccy.it.