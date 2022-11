Agenzia ANSA

Lo ha detto il pubblico ministero Ettore Cardinali durante la requisitoria cominciata oggi del processo per il naufragio della naveavvenuto nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre ...... al terribile crollo della palazzina in via Giotto a Foggia, avvenuto l'11 novembre 1999, alle operazioni di recupero e spegnimento della navee, in qualità di capo squadra, al ... Norman Atlantic: pm, in processo si è cercata fuga da Bari Lo ha detto il pubblico ministero Ettore Cardinali durante la requisitoria cominciata oggi del processo per il naufragio della nave Norman Atlantic avvenuto nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre del ...Actors Clémence Poésy ( Harry Potter , Tenet ) and Adam Nagaitis ( Chernobyl ) are set as leads opposite Norman Reedus in , AMC ’s spinoff from its hit flagship drama series, The Walking Dead . Set ...