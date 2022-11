Missili Polonia | per la prima volta colpito un Paese Nato | si teme l' escalation Cosa prevede l' articolo 5

Media: due razzi hanno colpito la zona popolata di Przewodow nel voivodato di ...- E' accaduto a Przewodow, vicino alla frontiera ucraina. Il premier Morawiecki, ha convocato d'urgenza il Consiglio dei ministri per la sicurezza nazionale e la ...Due missili lanciati oggi dalla Russia contro l'Ucraina sarebbero ... Se confermato, sarebbe un fatto gravissimo, considerando che la Polonia non è in guerra e che fa parte della Nato. "Il presidente ...Due dei missili lanciati contro l'Ucraina in giornata sarebbero caduti sul territorio della Polonia provocando due vittime. Lo riporta l'emittente televisiva polacca Zet, che cita fonti non ufficiali.