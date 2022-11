(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, duehanno accusato unin unnel territorio del comune di Tufara VI due sono stati soccorsi e trasportati in. Sul posto sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco. Le cause che hanno scatenato ilsono ancora tutte da accertare, ma si ritiene che le dueabbiano potuto inalato qualche gas sprigionatosi da un macchinario presente all’internostruttura, eventualmente liberato da un malfunzionamento dell’apparecchiatura. Ovviamente si tratta soltanto di una delle ipotesi che viene vagliata dai Vigili del Fuoco. Al momento le condizioni dei due non destano particolari preoccupazioni e restano sotto osservazione da parte dei sanitari. L'articolo ...

anteprima24.it

Un ringraziamento alStrizzolo per aver regalato la torta di bentornato e al nostro ... A causarne l'improvvisoun tuffo in piscina che gli avrebbe provocato un danno a una vertebra ...... l'imprenditore marsalese titolare di Villa Carlo Resort, ha avuto un. Un conseguenza ... Pochi giorni prima anche il notoQuartararo aveva ipotizzato la stessa scelta. Intanto, i negozi ... Malore in un panificio alle porte della città: due persone in ospedale