Juve | avanti tutta per Karsdorp E per giugno c' è l' idea Vicario

ForzaRoma.info

Al Mondiale ferma i campionati, ma non le trattative. Alla riapertura ufficiale del mercato (2 gennaio) manca un mese e mezzo, ma è già tempo di valutazioni, contatti, sondaggi e primi incontri. La ...Prossimo impegno domani alle ore 18 sul parquet dellaPontedera per l'ultima gara del girone ... con Poggibonsi che mette di nuovo la testaal 30: 34 - 35. Tutto si decide dunque nell'... Juve, avanti tutta con Karsdorp Karsdorp, il terzino messo alla gogna. Mourinho a Reggio Emilia ha colpito lui per due motivi, scrive La Gazzetta dello Sport. Il primo per dare un segnale forte a tutto il gruppo, il secondo perché… ...I bianconeri pensano alle fasce. Nel mirino anche Odriozola. A centrocampo l'esplosione di Miretti e Fagioli spinge verso l'addio di McKennie ...