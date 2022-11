Jay Leno | la sua auto prende fuoco nel garage | “Gravemente ustionato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Jay, leggenda della televisione americana ed ex conduttore del ‘Tonight Show‘, è stato ricoverato in ospedale con gravi ustioni dopo che una delle sueha presoina Los Angeles. “Sono rimastoma sto bene. Ho solo bisogno di una o due settimane per rimettermi in piedi”, ha dichiarato il presentatore 72enne a Variety. Ieriaveva cancellato la sua partecipazione ad un evento a Las Vegas a causa di una “emergenza medica”. Noto per i suoi monologhi introduttivi in cuiva in giro i suoi ospiti, siano essi personaggi politici o celebrities, il presentatore ha condotto il programma serale per 22 anni, prima di essere sostituito dal comico Jimmy Fallon nel 2014. Collezionista di, ha ...