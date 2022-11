Il sogno dopo le bombe di Kiev ' Mi rifarò una vita col mio bimbo' - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Laureata in pianoforte in Ucraina, insegnava nel Pesarese. Il lavoro al ristorante: 'Una dipendente ...Lasciare l'Ucraina per undi speranza e di pace. Al pari di migliaia di profughi aveva ... La giovane ucraina era a Fano dal marzo scorso, e un paio di mesiaveva trovato impiego nel locale ... Il sogno dopo le bombe di Kiev "Mi rifarò una vita col mio bimbo" Tessuti preziosi, artigianalità, una manifattura impeccabile, ore e ore di lavoro. L'alta moda è ‘abbigliamento tradotto in lusso puro’ e fa rima con tutto questo. Oggi è gestita dalla Chambre Syndica ...Si è salvata dalle bombe russe, ma non dall’ex marito che l’ha uccisa pur di non concederle quella libertà che Anastasiia pretendeva. Quella stessa valigia usata per fuggire dall’Ucraina in guerra, ch ...