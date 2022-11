Il dramma di Antonino Spinalbese | “Ho fatto fatica…”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 15 novembre 2022) Continua con grande successo il percorsodaal Grande Fratello Vip, parlando anche di un delicato momento epersonale che l’ex hair style ha vissuto nel passato. Ecco di cosa si tratta. L’esperienza fatta nella casa del Grande Fratello Vip perè stata anche l’occasione perfetta per parlare di sé stesso al pubblico sotto diversi punti di vista e non solo, confidando anche il dolore derivante da alcunipersonali che un tempo erano stati sempre taciuti. Allo stesso modo, non a caso, perè anche giunto il momento di parlare anche di un momento davvero molto delicato che ha vissuto al fianco di Belen Rodriguez, senza remore, dei mesi precedenti alla nascita della sua ...