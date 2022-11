Grande Fratello Vip | chi sono i concorrenti in nomination? Cosa è successo lunedì 14 novembre 2022

(Di martedì 15 novembre 2022) Sembrava quasi impossibile perché anche durante il periodo più difficile della pandemia il GF VIP era andato in onda senza intoppi. E ora, invece, quattrorisultati positivi al virus. Da qui, quindi, la decisione di annullare il televoto. Nessuna, eliminazione, dunque, nella serata di14. Manella casa del GF VIP? Tra uno starnuto e l’altro, le avventure dei vipponi continuano ad appassionare i telespettatori. Amori che nascono, baci passionali, discussione accese e strategie:questi solo alcuni degli ingredienti deldel reality condotto da Alfonso Signorini. Chi è inal GF VIP Nessuna eliminazione e nessuna preferenza, ma il GF VIP non si può concludere senza le ...

AlVip 7 si accende lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi , ospite di puntata per un confronto al veleno con la concorrente. All'ex gieffina, infatti, non sono andate ...Il ciclone Guendalina Tavassi si è abbattutto sulla casa delVip. A farne le spese è Antonella Fiordelisi che ha trovato pane per i suoi denti. Lo scontro all'ultima parola tra le due primedonne durante la puntata di lunedì 14 novembre. Covid al ...Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini, hanno il Covid e Signorini ha fatto il punto della situazione con un esperto.