G20 | faccia a faccia Biden-Xi Jinping | tra Usa e Cina pace solo a parole

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022)-Xi zero a zero. Il match di ieri tra il Presidente americano e quello cinese è già stato l'evento più importante del G20 di Bali, che comincerà stamattina. Ma è una non-notizia. Meravigliose manifestazioni di intenti ma comunque nessuna delle due super potenze appare intenzionata a cambiare le proprie posizioni sull'altra. Si sono sì ripresi i rapporti, drasticamente interrotti lo scorso agosto dopo la visita non gradita della speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan, ma le misure messe in atto dall'amministrazione di Donald Trump come le sanzioni su 340 miliardi di beni di fattura cinese restano. Così comeun mese faaveva vietato l'esportazione di chip e semiconduttori cinesi. Non è con una stretta di mano che si supera il fatto che lanon rispetta le regole internazionali in molteplici campi, ...