E' morto l' uomo più anziano del Giappone | aveva 111 anni

gonews

... 77 in un anno è il record del secolo Si impicca nel carcere di Torino, è il quarto detenutoda inizio anno: Antonio era in attesa di giudizio da 4 mesi 'Avete mai visto come muore unin ...... nella prefettura occidentale dell'arcipelago, Shigeru Nakamura era stato riconosciuto come l'più anziano del Paese dopo che il precedente detentore del titolo eraall'età di 112 anni ... Uomo trovato morto in strada a Coverciano Trentatré anni, Alma Dal Col ed era una biologa molecolare e genetica veneziana: stava facendo un’immersione insieme a un amico fiorentino ...Una storia a lieto fine che solo grazie allo slancio operativo dei militari, uno intervenuto anche libero dal servizio, non si è trasformata in una tragedia che avrebbe potuto portare non solo alla ...