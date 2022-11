Doppia vittoria contro l’Udinese per Under 16 e Under 15

(Di martedì 15 novembre 2022) Doppio successo per le formazioni16 e15 biancazzurre, che si sono imposte nelle sfide in casa del, valide per la sesta giornata di campionato. L’16 di mister Michele Troiano ha superato 1-4 i friulani padroni di casa, al termine di una partita ben giocata dai biancazzurri. La SPAL passa in vantaggio dopo pochi minuti con Nejmaoui, ma a metà primo tempo Busolini pareggia i conti su calcio di rigore. Nel secondo tempo, però, i giovani spallini prima si riportano in vantaggio con il gol di Tarolli e poi chiudono definitivamente il match con le reti di Ogaristi e Samaritani.di misura, invece, per l’15 di mister Massimiliano De Gregorio che ha battuto 0-1 i pari età bianconeri, ...

