Criscito | è già addio al Toronto

(Di martedì 15 novembre 2022) Si aspettano solo l’ufficialità e le dichiarazioni del diretto interessato, ma la notizia è già trapelata tra gli addetti ai lavori: si è concretizzato da poco l’anticipato di DomenicoalFC. Con i canadesi, il calciatore nato a Cercola, ma diventato negli anni bandiera e capitano del Genoa, aveva firmato un contratto nel giugno scorso, legandosi al club almeno fino alla fine della stagione attuale, ma con diverse opzioni per il prolungamento. Dopo soli 5 mesi di permanenza nella sua nuova squadra, però, Mimmo ha deciso di lasciare il, dopo aver concluso al penultimo posto (con 34 punti in altrettante gare giocate) la Eastern Conference di MLS, non riuscendo così a qualificarsi ai playoff per il titolo. L’dial: ...

