Cosa le sta per accadere | Rai | per Ilaria D' Amico è già finita?

(Di martedì 15 novembre 2022)D'colleziona un flop dietro l'altro. Lo share di "Che c'è di nuovo" non riesce a decollare e di fatto la nuova formula del talk di Rai Due non riesce a sfondare tra i telespettatori. Infatti l'ultima puntata ha raccolto l'1,65 per cento di share, una vera e propria miseria per un prodotto da cui ci si aspettava davvero di più. La formula del talk è rinnovata, lontana dai salottini rigidi della tv. Ma di fatto a tratti è confusionaria con una narrazione poco chiara. E così ecco che arriva la punizione del pubblico che da quando è partito il nuovo format di Rai Due non ha mai premiato la scelta di Viale Mazzini. E così, secondo quanto riporta Dagospia nella sua consueta rubrica "A lume di Candela", dalle parti della Rai si pensa a un intervento tempestivo per evitare che il programma possa sprofondare ancora e portare a picco anche ...