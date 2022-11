Calendario ATP Finals 2022 oggi | orari partite 15 novembre | ordine di gioco | programma | tv | streaming

(Di martedì 15 novembre 2022) Sorge il sole sulla terza giornata delle ATP. Quest’torneranno in campo al Pala Alpitour di Torino (sede dell’ultimo torneo della stagione del circuito maschile fino al 2025) i giocatori presenti nel girone Verde e lo spettacolo sarà sicuramente moltissimo. Si comincerà nel pomeriggio con Rafael Nadal (testa di serie numero 1) contro Felix Auger-Aliassime (n.5). Entrambi sono reduci dalla sconfitta della prima partita (lo spagnolo contro lo statunitense Taylor Fritz e il canadese contro il norvegese Casper Ruud) e proveranno dunque a rialzarsi subito. Da segnalare che nei precedenti tra i due l’iberico ha vinto due volte su due nelleufficiali, con l’ultimo scontro che è stato quello degli ottavi di finale del Roland Garros(3-6 6-3 6-2 3-6 6-3 il punteggio finale in ...

