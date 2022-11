Borsa | Europa termina in rialzo | eccetto Londra

L'chiude positiva sull'onda di Wall Street, dove gli indici tornano a sperare in un allentamento della stretta sui tassi da parte della Fed dopo l'aumento minore del previsto registrato dai ...Le Borse europee terminano in rialzo ad eccezione di Londra ( - 0,21%) spinte, come Wall Street, dal dato inferiore alle stime sui prezzi alla produzione negli Usa che fanno pensare che l'inflazione ...(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Le Borse europee terminano in rialzo ad eccezione di Londra (-0,21%) spinte, come Wall Street, dal dato inferiore alle stime sui prezzi alla produzione negli Usa che fanno ...Corre ancora Leonardo, Prysmian sfrutta nuove commesse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 nov - Tra le big di Piazza Affari ancora una seduta di recupero per Leonardo (+2,4%) insieme a tutto ...