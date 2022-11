Taekwondo | Mondiali 2022 | Simone Alessio eliminato ai sedicesimi da Altangerel

(Di lunedì 14 novembre 2022) E’ iniziato nel peggiore dei modi il Mondiale di Guadalajara diper la Nazionale Italiana. Dopo l’eliminazione di Giada Al Halwani ai trentaduesimi nella categoria -57 kg femminile, è arrivata quest’oggi anche la clamorosa sconfitta dinei -80 kg maschile. L’azzurro, arrivato al mondiale in vetta al ranking e dunque, da favorito, è stato sconfitto al suo esordio da Azbayar, 32esimo del tabellone. L’incontro si è concluso per 2-5 a favore del mongolo, dopo un primo round conclusosi sull’1-2 e un secondo chiuso sul 2-3. Niente da fare per l’italiano che non è riuscito a rimontare lo svantaggio e ha abbandonato il sogno medaglia. SportFace.

