Secondo volantino Euronics sul Black Friday 2022 | non solo Galaxy S20

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Arriva immediato un segnale con il, ilproiettato sul tanto atteso. Insomma, mentre gli altri store corrono e lanciano offerte, fino a poche ore fa mancava all’appello proprio il rivenditore in questione. Basti pensare al fatto che il nostro ultimo aggiornamento sul tema risaliva a fine ottobre. Vediamo come stanno le cose, in attesa di entrare nella settimana decisiva per coloro che aspettano sempre gli ultimi giorni con le proposte più allettanti. Discorso che vale sì per Amazon, ma anche per altri colossi come MediaWorld e Unieuro. Cosa sappiamo sul nuovoproiettato ufficialmente sulProvando ad approfondire il ...