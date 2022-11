(Di lunedì 14 novembre 2022) I leader hanno concordato sul fatto che non si debbano usare le armi nucleari in. Presto il segretario di Stato Usa Antony Blinken si rechera in visita in Cina. Lo riferisce la Casa Bianca. ...

I leader hanno concordato sul fatto che non si debbano usare le armi nucleari in Ucraina . Presto il segretario di Stato Usa Antony Blinken si rechera in visita in Cina. Lo riferisce la Casa Bianca. ...Sempre piùa livello internazionale e danneggiata economicamente dalle sanzioni promosse dall'Occidente, laè presente a Bali solo con il suo ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, che ... Russia isolata al G20, i cinesi rivelano: Putin”non disse la verità” a Xi sulla guerra in Ucraina E' diventato un caso, non solo nello scenario di guerra ma soprattutto sui social tra meme e ironia, il rapimento di un procione dallo zoo di Kherson.Un alto funzionario cinese rivela al Financial Times, che, sull'invasione russa in Ucraina, Vladimir Putin "non disse la verità" al leader di Pechino.