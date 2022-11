Miretti | «Non mi aspettavo la convocazione Mi ispiro a De Bruyne»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il centrocampista della Juventus Fabioha parlato dal ritiro della Nazionale: le sue parole Il centrocampista della Juventus Fabiosi racconta a 360°: A QUALE GIOCATORE SI ISPIRA – «Da bambino il mio idolo era Nedved, mi piaceva come giocatore. Ora il punto di riferimento per lo stile di gioco è De». REAZIONE ALLA– «Quando ho visto laero a casa. Non me l’di essere convocato ma quando ho letto il mio nome ho ricevuto tanti messaggi, è una grande emozione. E’ la prima veradopo lo stage, una bellissima sorpresa». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

