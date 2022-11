Maiman | la storia del primo laser e dei suoi innumerevoli usi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Fu Theodore– sconosciuto fisico della California – a brevettare, nel 1960, ilfunzionante del mondo, all’interno dei laboratori della Hughes Research a Malibù.costruì il dispositivo basandosi sullo studio già esistente ‘’dell’emissione stimolata di radiazioni’’. Non a caso l’acronimosignifica: Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. La brillante teoria fu sviluppata nel 1917 da Albert Einstein ela recuperò, opponendosi alle direttive dei capi della società per cui lavorava e allo scetticismo deicolleghi. La nascita delartigianale L’intuizione giunse nel 1958, dopo aver letto un articolo di Arthur L. Schawlow e Charles H. Townes, Maser infrarossi e ...