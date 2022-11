Incroci sentimentali | recensione del triangolo amoroso diretto da Claire Denis con Juliette Binoche

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ladi, Orso d’Argento all’ultimo Festival di Berlino: unda, Vincent Lindon e Grégoire Colin Sara, Jean, François Parigi, inverno. Sara (Juliette) e Jean (Vincent Lindon) stanno insieme da 9 anni, convivino e si amano. Il sentimento che li unisce li rende felici e forti, senza contare che i due si fidano reciprocamente e che la fiamma del desiderio non si è mai spenta. Tutto cambia, però, quando Sara incontra per puro caso incontra François (Grégoire Colin), colui che le ha presentato Jean e che lei all’epoca ha lasciato senza alcuna esitazione proprio per stare con Jean… Dal romanzo Un tournant de la ...