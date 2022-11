Il video adrenalinico del salvataggio di un bimbo con RSV

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le temperature sono ormai calate e aumenta così il rischio di potersi ammalare, soprattutto per quelle categorie che sono considerate più fragili, come anziani e bambini. Nel caso dei più piccoli si stanno registrando numerosi casi di RSV, il virus respiratorio sinciziale, uno dei più comuni paramixovirus, responsabili di gran parte delle sindromi parainfluenzali, che si registrano durante la stagione dell’influenza. L’attenzione deve essere massima soprattutto per i bimbi di pochi mesi, in particolare quelli nati prematuri, ma molti casi possono verificarsi anche entro i primi due anni di vita. La sua diffusione risulta essere più elevata rispetto al passato in conseguenza della pandemia da Covid-19: ora che sta circolando meno il virus, si sono sviluppati meno anticorpi nella popolazione ed è per questo che possono esserne colpiti anche i bambini di età superiore rispetto al ...