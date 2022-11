Ginnastica ritmica | la dt Maccarani | «La scuola e i genitori non preparano i ragazzi alla vita»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) Lo scandalo. Dopo le denunce da parte di tante giovani atlete della Nazionale (vessate e mortificate nella Nazionale italiana), oggi il quotidiano Repubblica – che ha scoperchiato lo scandalo con la denuncia di Nina Corradini – pubblica il whatsapp con cui la direttrice tecnica della Nazionale Emanuelachiede alle allenatrici di non parlare con nessuno. È un vocale di sei minuti. Definisce le testimonianze delle ex atlete vittime di abusi come «quanto di peggio può uscire dall’indole umana». Dà la colpa dello scandalo che ha travolto laitaliana«società civile,responsabilitàale e all’attività scolastica di base che non forma e non prepara i nostri...