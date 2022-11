Così l’America continuerà ad aiutare Kyiv a cacciare i russi dai territori ucraini

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 novembre 2022) Gli americani per tradizione amano frenare il presidente in carica, votando per il partito di opposizione a metà del primo mandato. Negli ultimi 20 anni solo George W. Bush è riuscito a vincere le elezioni di midterm. Ma era il 2002, e l’anno precedente c’era stato l’11 settembre a trasformarlo nel leader nazionale di un paese sotto attacco. Il vecchio Biden è, dunque, il presidente che ha ottenuto il miglior risultato da molti anni a questa parte alle elezioni di metà mandato: il suo partito mantiene la maggioranza al Senato, mentre alla Camera il vantaggio dei repubblicani, se sarà confermato, è solo di una manciata di seggi a fronte di previsioni che annunciavano ondate conservatrici che non ci sono state. Soprattutto, sono stati sconfitti i negazionisti della vittoria di Biden del 2020, i quali negli Stati decisivi per le prossime presidenziali martedì scorso si sono candidati ai ...