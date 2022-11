Corriere dello Sport

Giocare meno di un'ora quasi a metà stagione, ma essere felici. O comunque fiduciosi. Questa l'anomala, ma non troppo, situazione di Federico, che chiude il suo particolarissimo 2022 con il terzo spezzone consecutivo giocato con la Juventus , contro la Lazio, dopo aver rotto il ghiaccio contro PSG e Inter a conclusione di un tunnel ...... verso le ore 11 dunque, a breve distanza dal sagrato delladi Vicomoscano lungo la strada ... "Io ero in bici e pioveva -- quando sono stato centrato in pieno da quest'auto. La signora ... Chiesa racconta il proprio calvario e manda un messaggio ad Allegri A Enna il processo al prete pedofilo Giuseppe Rugolo scoperchia il sistema di omertà e protezioni guidato dal vescovo di Piazza Armerina. Non solo ha tenuto nascosti alla giustizia altri casi di viole ...Al termine della partita contro la Lazio l'esterno della Juve ha ripercorso i 10 mesi passati lontano dai campi dopo il grave infortunio di gennaio ...