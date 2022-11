CdS – “La Juve pensa già al dopo Di Maria | spunta l’idea Ferran Torres”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 14 novembre 2022) 2022-11-14 13:27:45 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: La prima parte della stagione d’esordio di Angel Dinellantus e nel calcio italiano è stata infarcita di infortuni più che di gol e di prestazioni da ricordare. Il Fideo, pronto ora per concentrarsi sull’avventura Mondiale con l’Argentina, ha segnato solo contro il Sassuolo alla prima giornata, quella del debutto in Serie A, vivendo una sola notte da ricordare in Champions League, quella dei tre assist contro il Maccabi Haifa nell’unica gara vinta dai bianconeri nel girone. Guarda la galleryal top: la formazione di Allegri che andrà ai Mondiali-Di, futuro in bilico Proprio nel match di ritorno contro gli israeliani Diha subito il terzo infortunio muscolare ...