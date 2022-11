Camorra | si ‘pente’ Felice D’Ausilio | figlio del capoclan Domenico

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si era reso protagonista di una evasionedeldelladel quartiere Bagnoli di Napoli, che, secondo quanto si è appreso, ha avviato un percorso di collaborazione con la Giustizia. Fu proprio durante la latitanza che,, avrebbe cercato di dare impulso al clan, ponendosi nella posizione di vertice. Ildelvenne catturato dai Carabinieri nel dicembre del 2016: era fuggito, il mese di maggio di quello stesso anno, grazie a un permesso concesso per fare visita a un familiare malato mentre era detenuto nel carcere sardo di Tempio Pausania. I militari riuscirono a rintracciarlo in un’abitazione di Marano di ...

