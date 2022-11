Ancelotti tranquillizza i tifosi della Sampdoria | «Avete un ottimo allenatore»

Italia News

Karim Benzema non scende in campo dal 19 ottobre e anche domani contro il Cadice sarà assente. Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, tranquillizza tutti. "La prima lesione contro il Celtic è stata ...Karim Benzema non scende in campo dal 19 ottobre e anche domani contro il Cadice sarà assente. Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, tranquillizza ...