Zeman | “Ho sempre tifato Juventus Doping? Giocatori inventarono scuse puerili”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Zdenekha concesso una lunga intervista ad Aldo Cazzullo per Il Corriere della Sera, toccando diversi temi con la consueta vena pungente. Non solo politica e il tema stadi (qui le parole su Movimento Cinque Stelle, San Siro e Olimpico), ma anche nuovi commenti sugli anni bui di Calciopoli, tra le mille polemiche e pratiche illegali emerse. Impossibile non partire dalla, rispetto alla quale rivela: “Sonostato juventino. Da piccolo andavo a dormire con la maglia bianconera”. Lafinì sotto processo “solo perché a Torino c’era un magistrato coraggioso, Guariniello. Io ho puntato il dito contro il sistema, non solo contro la Juve, che aveva molti seguaci. E il problema non erano solo i farmaci. Erano anche i passaporti falsi. Era anche il condizionamento degli arbitraggi. Era anche lo ...