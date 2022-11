Tegola Inter | si ferma Dumfries | Olanda in ansia

(Di domenica 13 novembre 2022) Ultima giornata di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Una domenica ricca di big-match, il primo quelle delle 12:30 tra Atalanta e. Dopo aver rimontato il risultato contro l’Atalanta, durante il secondo tempo la squadra nerazzurra allenata da Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare a Denzel. L’esterno olandese, infatti, ha accusato un fastidio al ginocchio che gli ha impedito di portare a termine la propria gara.InfortunioLe condizioni dell’esterno saranno rivalutate nelle prossime ore, soprattutto in vista del Mondiale:, infatti, rientra nella lista dei convocati della squadra Orange e qualora i problemi dovessero essere seri, il CT van Gaal dovrà fare le sue considerazioni. Alice Bonora.

