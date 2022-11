MOVIOLA – Atalanta-Inter | rigore per fallo di De Vrij su Zapata | decisione giusta?

(Di domenica 13 novembre 2022) Episodio daincon il calcio diconcesso alla Dea per il tocco di Desu. Ladi Chiffi è immediata e irremovibile e il Var nonviene. Riguardando l’accaduto, il contatto tra la gamba del difensore olandese e la coscia dell’attaccante colombiano c’è, va detto che quest’ultimo cerca un po’ il contatto e si protende in avanti per farsi colpire, ma l’imprudenza del centrale ospite può essere punita. Nonostante qualche dubbio, la scelta del fischietto padovano appare condivisibile. Dal dischetto calcia Lookman e batte Onana, 1-0 al Gewiss Stadium. SportFace.

Inter News 24

SintesiInterInizio alle 12.30 E' cominciato il match ...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ... ( - )Sampdoria -(+), (+)... Moviola Atalanta Inter: l'episodio chiave del match Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Atalanta Inter L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Atalanta, valido per la 15ª giornata d ...