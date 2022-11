L'Inter vince in rimonta e scavalca la Juve | 3-2 all'Atalanta | decisiva una doppietta di Dzeko

La domenica di calcio italiano parte alle 12.30 con la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e. Stessi punti tra la squadra di Gasperini e quella di Inzaghi: chipuò agganciare Lazio e ...... Arnautovic e Ferguson, riscattando il pesante ko con l'. Gara molto bloccata in avvio, al 17 ... Il Bolognacon merito, il Sassuolo va dietro la lavagna. Una sconfitta del genere è ...l’Inter vince e convince a San Siro 29 Ott Fiorentina, Italiano: “Siamo in ritardo, ora pensiamo all’Inter” 17 Ott Atalanta-Inter, la cronaca – Tre gol e tre punti per l’Inter di Simone Inzaghi che ...Match per la quindicesima giornata di campionato. Il tecnico nerazzurro Inzaghi: "Sarà una sfida difficilissima perché sappiamo che Bergamo è un campo molto ostico" (ANSA) ...