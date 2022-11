(Di domenica 13 novembre 2022) E'anche per gli, Vincenzo. Nel dopo partita di San Siro dice: "Nel primo tempo siamo stati più ordinati, poi nel secondo la partita si è aperta e noi potevamo anche andare in vantaggio. E' l'ennesima partita persa nel finale, c'è un po' di rammarico perchè non è la prima volta che capita tra errori nostri e qualcheo. Dispiace" L'articolo proviene da Firenze Post.

Italiano rammaricato: "Una sconfitta dovuta a episodi dubbi" Intervista Italiano - Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta contro il Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la gara dei suoi ...