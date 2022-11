Istanbul | esplosione in una via pedonale | «Almeno 4 morti e 38 feriti» L' ipotesi di un attentato

(Di domenica 13 novembre 2022)su via Istiklal, una viadel centro di, in Turchia: isono4, ma il bilancio potrebbe aggravarsi. La causa dell'non è chiara, ma non si escludono una bomba o unkamikaze. Nei video pubblicati sui social si vedono fiamme e un forte boato, e poi molti corpi a terra

