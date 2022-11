F1 su TV8 oggi | GP Brasile 2022 | orario gara | programma | diretta e differita in chiaro

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) All’autodromo di Interlagos è tutto pronto per disputare il Gran Premio di San Paolo, penultimo atto dell’edizionedel Mondiale di F1. I Campioni del Mondo saranno anche già decisi, ma il tracciato brasiliano non è mai banale. Anzi, se può succedere qualcosa di anomalo, qui succede. Parliamo anche di situazioni ai confini della realtà che portano a clamorosi sconvolgimenti di fronte, oppure a gare altamente spettacolari. LALIVE DELLADEL GP DELDI F1 DALLE 19.00 Da dove vogliamo cominciare? Dagli incredibili epiloghi dei Mondiali 2007, 2008 e 2012 sconsigliati ai deboli di cuore? Oppure dai GP in cui un doppiato ha rotto le uova nel paniere a un sicuro vincitore, come accaduto sia nel 2001 che nel 2018 con la famiglia Verstappen (papà Jos prima e Max poi) sempre coinvolta, seppur con ruoli ...