Cassano | 'La Juve sta facendo schifo' VIDEO

Da tifojuventus.itallegriattacca i bianconeri, nonostante il successo ottenuto al Bentegodi 'Continua lo schifo della Juventus che vince a Verona senza fare un tiro in porta e questo è osceno. Contro l'ultima in ...SuperLamette il naso avanti già dopo 3' con il colpo vincente in mischia di Dellavalle, che approfitta di un intervento non perfetto di Faticanti (in tribuna anche Mourinho, che lo ...Altra puntata della Bobo TV e nuove parole di Antonio Cassano che faranno discutere. L'ex calciatore ha infatti detto la sua sulla Juventus, come sempre senza peli sulla lingua: "Juve ...Come sempre non le manda a dire Antonio Cassano. Senza peli sulla lingua, il giudizio sull'andamento dei bianconeri durante la puntata di ieri sera della 'Bobo Tv' su Twitch: "Juve ...