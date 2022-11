Bufera su Enrico Montesano a Ballando con le stelle | prove con t - shirt X Mas Lui si scusa

Il caso è scoppiato. Con un tweet Selvaggia Lucarelli ha scatenato lasuMontesano, attore, comico, conduttore, tra i concorrenti del programma "Ballando con le Stelle", il talent condotto da Milly Carlucci su Rai1, perché è apparso durante le prove con ..."Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Enrico Montesano travolto le polemiche per via della sua maglietta della X Mas, una svista della produzione di Ballando con le Stelle