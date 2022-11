Birra | nuovo effetto benefico | ma solamente un tipo!

Leggi su formatonews

(Di domenica 13 novembre 2022) Laha unsul nostro cervello. Andiamo a leggere di cosa si tratta in questo articolo. Ritrovarsi in compagnia di amici davanti ad una buonaè semplicemente una scusa per fare due chiacchiere, per confidarsi. Ce ne sono di vari tipi, ma dopo alcuni studi si è arrivati alla conclusione che questa bevanda al luppolo avrebbe anche unsul nostro cervello. Ma andiamo a scoprire insieme quale sarebbe. Laha unsul cervello: ecco lo studio effettuato (Pixabay)Soprattutto per chi ama laè in arrivo una buona notizia: infatti, unstudio condotto da un team di ricerca di Milano – pubblicato su ACS Chemical ...