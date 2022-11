Ballando con le stelle 2022 | è amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia | la conferma in diretta

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 13 novembre 2022) Emastanno insieme? Sì, la risposta è sì. La notizia era nell’aria (se non evidente ai più) ma ieri, 12 novembre, nel corso della puntata dicon leè arrivata ladai diretti interessati. Non hanno detto: “Stiamo insieme”, ma lo hanno fatto intendere con frasi, gesti e immagini chiarissime sia nella clip sia al momento del giudizio post esibizione. “Siamo contenti di vivere questa esperienza insieme”, “Mi pare evidente che ci sia qualcosa” e così via. Una notizia che era nell’aria. Nei giorni scorsi Emaaveva infatti raccontato a Gente che “lui c’è, mi capisce.è diventato importante nella mia vita, ci sproniamo a dare il meglio a fare bene. Tra di noi c’è una ...