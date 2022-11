Atalanta | stop dell'ultimo minuto per Toloi | chi lo sostituisce

Fatte tutte la valutazioni, il dato è che, alloper la lunga pausa legata al Mondiale, il ... e due vittorie: in casa con l'e al Marassi con la Sampdoria). Link Sponsorizzato La pausa di ......Ciro sperava di rientrare addirittura dall'inizio in quest'ultimo appuntamento prima delladel ... Fuori nei trionfi contro Inter, Fiorentina e, con la Juve potrebbe essere l'ultima del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Atalanta-Inter è uno dei big match della giornata 15 di Serie A, tra due squadre a pari punti: guarda la partita in diretta streaming.