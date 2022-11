Stile a braccetto con la personalità | Alessia Foglia e la moda degli over 40

Leggi su lopinionista

(Di sabato 12 novembre 2022) La libertà di essere se stessi sembra essere un must della società attuale, ma nei fatti non è proprio così, in particolare quando si parla di donne che hanno “superato gli anta”. Per loro scatta automatico il “vademecum” su come vivere “alla loro età”.(Imprenditrice Digitale, Fashion&Home expert per il canale TV QVC e Consulente di Immagine formatasi allo IED di Milano, seguita su Instagram da 158k followers) è una delle massime rappresentanti della filosofia pro-aging in Italia e ha le idee molto chiare in merito. Non a caso stima un’icona dicome Grece Graham: ex microbiologa50 che, grazie al suo fascino e ai suoi look, ha riscritto le regole del bon ton conquistando non solo i social, ma anche il mondo della. «Sembra che dopo i 40 non ci si debba preoccupare ...