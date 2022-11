Ryan Gosling | un attore dallo sguardo unico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 novembre 2022)è unche divide da sempre il pubblico. Apprezzato da molti per le sue doti recitative e il suoindolente, altri invece sono infastiditi dalla sua faccia da schiaffi e lo reputano un mediocre che ce l’ha fatta. La cosa certa è che l’vanta una grande carriera in continua crescita e collaborazioni con registi come Refn, Chazelle e Malick. Nel suo percorsoha ricevuto anche due candidature come MigliorProtagonista agli Oscar. Una nel 2007 per la sua interpretazione nel film “Half Nelson”, l’altra 10 anni dopo per “La la land”. Una delle sue più grandi qualità, in verità, sono proprio i suoi occhi azzurri. Piccoli e stretti, che riescono ad esprimere allo stesso tempo rabbia, dolore, tristezza e sfacciataggine. Questa ...