Reja | «Spalletti è un grandissimo allenatore | è l’anno giusto per lo scudetto al Napoli»

(Di sabato 12 novembre 2022) Il Corriere dello Sport intervista Edy, ct dell’Albania. Ha 77 anni e più di mille panchine in carriera. Gli viene chiesto se ha intenzione di smettere. «Non ascolto le voci, sono abbastanza grande, mi faccio una risata. Con Armand Duka, il presidente della federcalcio albanese, ho un rapporto profondo, quasi di amicizia. Terminiamo il lavoro, ci sono Italia e Armenia, poi ci sediamo e ne parliamo. Il contratto scade a fine novembre. Vedremo cosa è meglio per il bene di tutti. Neppure voglio diventare patetico. Dico la verità. Non lo so, non ho deciso».parla di Mancini e dell’esclusione dell’Italia dal Mondiale. Il ct della Nazionale si è affidato a giocatori che in precedenza gli avevano dato buone risposte. «Cerchi di far giocare quelli di cui ti fidi, non puoi accantonarli o lasciarli fuori. Bisognerebbe avere il coraggio di puntare su ...