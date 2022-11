Napoli | Osimhen | ' ' E' stata una partita intensa | l' Udinese ci ha messo in dfficoltà nella ripresa' '

(Di sabato 12 novembre 2022) Victor, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro l'. Queste el seu parole: "? E'una, ci hannoin. Nessuna gara è semplice, abbiamo fatto la nostrae abbiamo vinto. -afferma Osinhen - Sono molto felice. Elmas mi ha dato una grande palla, sono contento non tanto per il gol ma per il contributo collettivo, per l'aiuto che posso dare alla squadra. Vincere il titolo di capocannoniere? Voglio vincere il trofeo con questa squadra, se dovessi vincere la classifica dei cannonieri sarei felice, -prosegue- ma l'importante è il discorso ...

- Al Maradona ilvince contro l' Udinese 3 - 2. Partenopei avanti 2 - 0 all'intervallo con le reti die Zielinski . Elmas firma il tris dopo 12 minuti nella ripresa, nel finale Nestorovski e Samardzic ...... l'unico a non scomporsi dopo i tre gol travolgenti del. Respinge una conclusione improvvisa, potente, al volo di Elmas. Perez 5 : stringe spesso per aiutare Bijol in marcatura suo ...Udinese, Sottil a Dazn: “Buona gara, bello mettere in difficoltà il Napoli” “Abbiamo preso due gol evitabili, una palla lenta su Osimhen che si doveva leggere meglio. Poi c’è la qualità del Napoli, ...Napoli-Udinese (©LaPresse) In gol il solito Victor Osimhen, sempre più capocannoniere, e Piotr Zielinski. Il secondo tempo è cominciato alla stesso modo del primo: azzurri dilaganti e 3-0 di Elmas. Da ...