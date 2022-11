LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | orario TV8 Sprint Race Leclerc spiega il flop | “Aspettavamo la pioggia…”

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8:IN CHIARO LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE FERRARI, QUESTA È UNA BARZELLETTA: L’EDITORIALE DI FRANCESCO PAONE COSA E’ SUCCESSO A CHARLES? L’ENNESIMA FIGURACCIA DELLA FERRARI PERCHÈ MAGNUSSEN HA FATTO LA POLE? CONDIZIONI PARTICOLARI, MA SULL’ASCIUTTO… CHARLES: “ACCETTATO DI MONTARE LE INTERMEDIE, DOBBIAMO ANALIZZARE” CARLOS SAINZ: “CONDIZIONI DIFFICILI OGGI, FACILE SBAGLIARE” LAURENT MEKIES: “LE QUALIFICHE SONO STATE UNA LOTTERIA” KEVIN MAGNUSSEN: DA PENSIONATO, ALLA SECONDA POSSIBILITA’ PER SOGNARE MAX VERSTAPPEN: “SPERAVO NELLA POLE, HO COMMESSO UN ERRORE” SERGIO PEREZ: “POCO FORTUNATO, NON SO COSA STESSE FACENDO” KEVIN MAGNUSSEN: “UNA ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... dalle 20.30, la Sprint Race del Gran Premio di Formula1 in. Alle 20.45 il fischio d'inizio di ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 15:00 Napoli - Udinese 18:00 Sampdoria ...00 Neman - Vitebsk 12:00 Slavia Mozyr - Dnepr Mogilev 12:00 Soligorsk - Belshina 12:00...Formula 1 2022, la sprint race del GP Brasile in diretta: orari TV8 e Sky, dove vederla e come funziona la gara ...“Sei team rischiano di sforare il budget cap 2022“. Così Helmut Marko e Christian Horner hanno già messo le mani avanti in vista dei report FIA sul budget cap 2022 che secondo quando… Leggi ...