Futuro in Italia per Dzyuba? Il direttore conferma | “Può firmare con noi a gennaio

(Di sabato 12 novembre 2022) Clamorosa voce in arrivo dalla Russia dove il possente attaccante della nazionale russa Artemdopo rescisso il suo ricco contratto con il club turco dell’Adama Demispor, sarebbe ora alla ricerca di una nuova sistemazione. Sull’ex attaccante dello Zenith sarebbe piombato con prepotenza un club di Serie B, che avrebbe già allacciato i contatti con l’entourage dell’centravanti raggiungendo un accordo di massima per la firma nel prossimo mercato diRussia Colpo per la Serie A Secondo il portale russo Sport24.ru, sarebbe il Venezia la squadra interessata al centravanti, adi quest’ indiscrezione arrivano le dichiarazioni del dirigente lagunare Alex Menta che proprio ai microfoni del sito russo: “potrebbe ...

Il Foglio

... Connessioni VerdeBlu per la città delche si è svolto ieri agli Arsenali Repubblicani. I ...2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha selezionato Pisa tra le città pilota in,...Capiremo nel prossimose, nonostante la risoluzione della vicenda della Humanity 1 , vi sarà ... in particolare sul fronte del municipalismo e del diritto alla città, ine all'estero. Fa ... Mes, passato e futuro. Perché la ratifica è nell’interesse dell’Italia Mattarella ricorda Nassirya e la memoria degli italiani morti per la pace come gli eroi che diciannove anni fa perirono, il 12 novembre del 2003 ...La governatrice della banca centrale russa ha smontato in 4 tesi la propaganda putiniana del "va tutto bene, le sanzioni fanno male all'Occidente" ...