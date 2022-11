Feldi Eboli corsara a Ciampino | volpi saldamente nel treno di testa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuattro reti e cinque legni, a testimonianza di quanto sarebbe potuto essere ampio il punteggio con cui laEboli torna a casa da, mettendosi in tasca tre punti e centrando la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppe. Contro l’Aniene finisce 1-4 al PalaTarquini, con la tripletta di Luizinho Brizzi che indirizza una gara quasi mai in discussione dal punto di vista del gioco e delle occasioni. LUIZINHO SHOW – Casassa, Thorp, Liberti, Pina, Joao Salla, è il quintetto con cui mister Ceppi cerca di dare nuova linfa alla stagione dei laziali. Dal Cin, Vavà, Guilhermao, Luizinho, Selucio, le scelte di Salvo Samperi. Pronti via e la gara subito si stappa, infatti dopo un minuto e mezzo di gioco Luizinho inizia la sua serata di grazia: prima con una grande azione si procura un calcio d’angolo e poi su gli ...